Se metti insieme Jennifer Lawrence, Scarlett Johansson, Megan Fox, Emma Watson e scatti loro una foto, puoi avere la matematica certezza che l’immagine diventerà virale. Certo, devi trovare l’occasione: le quattro attrici devono essere insieme, nello stesso luogo ed essere disponibili a posare in stile ‘fab four‘. Difficile, anche perché gli uffici stampa, si sa, rifuggono l’improvvisazione: “E se poi la mia assistita ‘viene peggio’ delle altre?”. A non porsi alcun problema è l’Intelligenza Artificiale che infatti è autrice dell’immagine delle quattro attrici, ora virale su Twitter-X con oltre 10 milioni di visualizzazioni e 60 mila like (nel momento in cui scriviamo). È un immagine realistica? Sì. O meglio, i ‘difetti’ tipici dell’Ai ci sono eccome ma la cosa pare non aver toccato il pubblico social, più incline ad apprezzare la verosimiglianza che la verità. A diffondere l’immagina l’account Celeb Nation. Impossibile non interrogarsi sui progressi che l’Ai sta facendo anche nel campo dell’intrattenimento. Non si tratta di manipolazioni preoccupanti, è vero: ma se entrassimo in un’era di gossip costruito artificialmente? Altro che “lucherinate“.