Gabriel Guevara è libero. L’attore spagnolo era stato arrestato il 2 settembre a Venezia, città che aveva raggiunto per ritirare il premio in quanto vincitore del Filming Italy Best Movie International Award Young Generation. Come riporta La Nuova Venezia, la Corte d’appello della città veneta ha dichiarato nullo il mandato di arresto europeo emesso dalle autorità giudiziarie francesi, le quali accusavano il 22enne di violenza sessuale. Nessuna estradizione in Francia dunque, e i giudici hanno accolto l’istanza presentata dagli avvocati difensori Gianmarco Bondi e Nicoletta Capri, ovvero mandato annullato poiché Guevara è già stato indagato e prosciolto per questa vicenda – risalente al 2015 – in Spagna e non può essere giudicato di nuovo per la stessa accusa. L’attore può quindi fare ritorno a casa, a Madrid.