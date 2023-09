Gabriel Guevara è stato arrestato. Il 22enne attore spagnolo, interprete di Culpa mia e della serie Sam in lingua spagnola si trovata al Lido di Venezia per ritirare un premio collaterale (ce ne sono a decine) in quanto vincitore del Filming Italy Best Movie International Award Young. Guevara è finito in prigione il 2 settembre e prima che i fan potessero notare l’assenza alla cerimonia di premiazione la notizia è stata resa pubblica. Come riporta La Stampa, l’attore era soggetto a mandato di cattura internazionale per violenza sessuale firmato dalla polizia francese.

La Biennale di Venezia ha subito precisato che le attività promozionali di Guevara al Lido non erano legate in alcun modo all’organizzazione dell’80esima Mostra internazionale d’arte cinematografica in corso in questi giorni in laguna. Sul sito Webboh! è stata pubblicata una dichiarazione dell’avvocato dell’attore dove si afferma che la detenzione sia irregolare e che si spera in un rilascio del 22enne a breve. Il caso riguarderebbe una presenta violenza sessuale in territorio francese quando Guevara era minorenne.