“Evitare il segno del costume. Grazie, prego!”. Ricky Martin nel postare una clip in cui svela il suo ‘trucco’ per un’abbronzatura perfetta sa bene che manderà in visibilio i fan, e infatti così è. Il cantante, a un paio di mesi dalla fine del matrimonio con Jwan Yosef, si concede un momento hot sui social. La star portoricana si mostra intenta a prendere il sole come mamma l’ha fatto. Nel video, realizzato in modo da non cadere nel volgare, Ricky esibisce (ma non troppo) il suo corpo tonico che fa girare la testa a milioni di ammiratori e ammiratrici in tutto il mondo. E c’è chi scherza (e spera): “È in arrivo il profilo Only Fans”.

