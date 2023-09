È molto seguita su TikTok dove si chiama @californiaistoocasual. Gym Tan è una 63enne californiana che dà consigli ai suoi follower su come invecchiare bene. “Sono più in forma a 60 anni di quanto non lo fossi a 20”: questo il claim che va ripetendo, convinta che la cosa migliore per non invecchiare sia “non pensare all’età”. Ma basterà quello? A guardare bene no, perché Gym Tam non nega di essere una grande appassionata di fitness e nei suoi video fa spesso sport. Eppure i suoi messaggi positivi hanno conquistato il pubblico: “La vita migliora e non bisogna temere di invecchiare anzi, bisogna ‘abbracciare’ l’età che avanza”. La tiktoker ha confessato di aver passato momenti difficili intorno ai 50 anni, quando si sentiva “invisibile” e ha provato la sensazione di “avere una data di scadenza”. Poi, però, si è accorta che le cose non ‘peggioravano’ con il passare del tempo, come lei pensava: “Sono arrivata a 60 anni, 61… E ho capito che non c’è niente da temere, anzi”. I suoi 247.000 follower le scrivono tanti commenti positivi: “Grazie per i tuoi messaggi. Invecchiare è un privilegio che tanti non hanno”, “Siamo noi che con l’età non ci dedichiamo più alle sane abitudini”, “Sei una creator così solare, ti seguo con piacere”, “Ho 42 anni e penso a te ogni volta che corro”. Insomma, sono molti gli utenti social che hanno voglia di positività e di persone che parlino con gioia dell’accettazione del tempo che passa.