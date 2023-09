Charlie Newling, ex star della tv australiana, è morto a 36 anni: la sua auto è precipitata da una scogliera di Dover Heights. Siamo nella periferia orientale Sidney e i fatti risalgono alle 23:00 di sabato 9 settembre. La notizia la dà il Daily Mail. Newling ha partecipato all’edizione 2018 di The Bachelorette. Diventato da otto settimane papà della seconda figlia, una bimba nata dalla relazione con la sua attuale compagna Kristal Taylor, la ex star della tv ha anche un figlio di 13 anni. Newling è balzato all’attenzione delle cronache – dopo la fortunata esperienza televisiva – per via di un video che lo mostrava fuori da un locale a Double Bay, dopo una rissa con i buttafuori. Una vita complessa, quella del 36enne oggi muratore: problemi di dipendenza dall’alcool e una condanna a 13 mesi nel 2013, per minacce al suo patrigno. La polizia non ha dichiarato niente di sospetto nell’incidente che sabato 9 settembre è costato la vita al 36enne.