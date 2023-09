Paese che vai, gusti che trovi. Un’indagine del Washington Post rivela come gli americani amino molto di più la pizza newyorkese rispetto a quella napoletana. Sacrilegio, potrebbe pensare qualcuno. Eppure la popolarità della prima è ben tre volte superiore, negli Usa, a quella della pizza nostrana. La testata è giunta a tale conclusione dopo aver analizzato milioni di recensioni sul portale Yelp, che raccoglie le opinioni degli utenti su locali, ristoranti, località e via discorrendo.

Ma com’è questa pizza in stile New York che fa girare la testa agli americani? È grande, molto grande, ha una crosta sottile e viene condita generalmente con pomodoro e mozzarella grattugiata. Un successo che si deve anche alla sua praticità. Malgrado le dimensioni notevoli, infatti, viene spesso venduta a fette (le famose slices) e questo la rende perfetta per chi ha voglia di uno spuntino rapido. Acquistata nella sua interezza, invece, è l’ideale per essere mangiata in gruppo, durante cene con amici o turni extra sul posto di lavoro ad esempio. Tale tipo di pizza secondo la ricerca è la più diffusa in ben 42 stati (su 50) e nel District of Columbia, il distretto federale della capitale Washington. La pizza napoletana, quella col cornicione alto e cotta nel forno a legna, deve quindi accontentarsi del secondo posto, con un distacco non indifferente.