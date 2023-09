Per contrastare la violenza sulle donne “la repressione non basta, serve la prevenzione e la fai con un grande investimento culturale. Ho detto alla prima premier donna di questo paese che siamo disponibili a lavorare insieme su questo: occorre cambiare la mentalità a partire dall’educazione scolastica” perché anche tra i giovani “la cultura dello stupro sta attecchendo. Quando non c’è consenso è sempre reato, e questo Paese lo deve capire”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, parlando alla Festa del Fatto quotidiano 2023 alla Casa del jazz di Roma (GUARDA IL PROGRAMMA COMPLETO). La leader del Pd ha poi commentato anche il caso di Caivano, criticando il governo per i tagli agli enti locali e lo stop al Reddito di cittadinanza che hanno conseguenze sulle zone più povere del Paese. “Tutte le istituzioni devono collaborare, sarebbe un errore pensare che i territori possano fare da soli. Ad esempio la scelta brutale del governo di togliere il reddito di cittadinanza ha messo in difficoltà molte persone, e a chi si sono rivolte? Ai sindaci. Ma nella prima manovra il governo non ha messo fondi per gli enti locali né per l’assistenza sociale. Tutti devono fare la propria parte”