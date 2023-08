Malore per Elettra Lamborghini, che dopo il concerto del 24 agosto scorso a Mazara del Vallo, in Sicilia, è svenuta. Lo racconta lei stessa sui social mostrandosi sdraiata in camerino mentre un membro del suo staff le tiene le gambe alzate. La cantante non perde comunque il sorriso e spiega ai fan: “Amici questo è il dopo, sono appena svenuta ma noi non molliamo niente, faceva molto caldo forse ho perso un po’ troppi liquidi e ho mangiato un po’ troppi cannoli, ma non vi mollerò mai”.