Andy Taylor, chitarrista dei Duran Duran, sta combattendo contro un cancro alla prostata al quarto stadio, ma ora una terapia a cui si sta sottoponendo gli avrebbe “restituito la vita”. Lo ha raccontato lui stesso al Times, come riporta anche The Sun. Il musicista è stato curato dal famoso scienziato Christopher Evans, che ha definito “l’Elon Musk del cancro”. Il trattamento prevede che sostanze chimiche radioattive vengano immesse nel suo sangue. Taylor, al secondo ciclo di trattamento, ha fatto sapere: “Sono asintomatico. Ha il potenziale per uccidere tutto il cancro, ma poiché è allo stadio quattro non è ancora curativo. Ho ripreso in mano la mia vita”.