“8-9-10 settembre 2023 sagra della nutria Udine piazzale Chiavris presso Parco Brun”. Una locandina con queste indicazioni sta facendo il giro dei social e delle chat di Whatsapp, ma si tratta di una burla. Nessuna sagra dedicata al mammifero roditore è in programma. Eppure il manifesto sembra del tutto convincente, con tanto di orari dei chioschi, animazioni, intrattenimenti e il menù interamente a base di nutria, dal carpaccio alle tagliatelle, dalle zampette di nutria lardellate fino al dolce Nutriamisù. Interpellato da UdineToday.it Gianluca Fachechi, che gestisce il chiosco dell’area verde, commenta: “Sul momento giuro che ci ho pensato seriamente, ma poi ho visto le date e non posso competere con Friuli Doc. Magari facciamo fine ottobre. Oh, è vero che da me ci si può aspettare di tutto ma ragazzi, c’è gente che ha chiamato la polizia locale. Cioè, secondo me non state benissimo, che sia il caldo?“. E sui social si scatenano i commenti: “Ora mi aspetto la sagra del granchio blu”, “Io mi nutrio, tu ti nutri, egli si nutria”.

