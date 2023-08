“Ecco, questa è la fila di quelli che poco fa all’aeroporto di Fiumicino hanno perso la coincidenza ITA Airways per Bari e per Torino. Il personale ITA non ha aspettato i passeggeri di un altro volo ITA chiaramente in ritardo e nessuno del personale ITA ad aiutare, a spiegare e magari scusarsi dell’inconveniente, tutti imboscati”. Inizia così un post di pubblicato da Enrico Brignano su Instagram ieri 22 agosto nel quale l’attore, com’è chiaro, si lamenta per aver avuto un margine di tempo insufficiente per prendere una coincidenza aerea. La compagnia è ITA: scalo, volo in arrivo in ritardo o per qualche motivo ‘bloccato’, volo successivo che parte dopo un margine di attesa (ci sarà stato, in questo caso?) senza aspettare in passeggeri in transito. “Pensavo che dopo il disastro Alitalia le cose fossero un po’ cambiate in meglio, per una compagnia aerea che si fregia del tricolore e invece il disastro. Come può una compagnia così giovane e problematica, competere non dico a livello Mondiale, ma almeno europeo… @itaairways come una low-cost qualsiasi. La prossima volta prenderò il treno per andare a Bari”, la conclusione dell’attore.

Molti i commenti per dare sostegno all’attore durante la sua disavventura, altrettanti coloro che hanno scritto frasi tranchant trovando lo sfogo inopportuno: “Che cosa sarebbe inopportuno? Che dopo una corsa a perdi fiato abbiamo trovato tutto chiuso, nonostante ci avevano detto che ci avrebbero aspettati?”, la risposta dell’attore. E ancora: “Da Fiumicino a Bari con l’aereo? Mi sa che la brutta figura la fai di più tu che inquini chissà quanto per una tratta così breve”. “Smetti con la droga, ti fa dire cose senza senso”, la risposta di Brignano. Tra i commenti anche quello della moglie del comico, Flora Canto: “Allora rispieghiamo… Non distraetevi sennò scrivete minchiate: Enrico arrivava da CAGLIARI e doveva arrivare a Barletta passando per Roma! Non esiste un treno Cagliari- Barletta. Ha perso il volo perché il volo precedente ITA ha tenuto chiuso in aereo per un’ora e mezza senza farli scendere! L’aereo ITA di Fiumicino non li ha aspettati ed è decollato lasciando tutti i passeggeri a terra. Ora staranno altre 3 ore fermi ad aspettare il prox… Se vi è chiaro cosa è accaduto commentate sennò fatevi un burraco ed andate oltre”.