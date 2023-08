Un nuovo amore per Marracash. È il settimanale “Chi” a pubblicare le foto della nuova compagna del cantante, si tratta di Asia Pesenti, “bellissima fashion designer dai tratti esotici che sui social e su Linkedin si fa chiamare Assia, anni 27 (diciassette meno di lui), nata, da parte di madre, in una famiglia di ristoratori del bergamasco (loro il ristorante La Trota a Laxolo) apparentemente facoltosa, ma non legata ai Pesenti della ricca dinastia di industriali e imprenditori”, fa sapere il giornale edito da Mondadori.

I dettagli e i tempi della loro conoscenza non sono noti ma “Chi” pubblica le immagini della nuova coppia in vacanza a Pantelleria, una fuga romantica a due in un hotel esclusivo e tra calette alla ricerca di un po’ di riservatezza. Chiacchiere e baci infuocati al sole prima di un tuffo.

Il cantante ha ritrovato la serenità dopo la fine dell’amore con Elodie, una storia durata dal 2019 al 2021 ma che fino allo scorso anno non sembrava definitivamente chiusa. “E’ la persona che amerò di più in tutta la mia vita. Un prossimo fidanzato non sarà contento di questo? Tanto non sarà mai all’altezza”, aveva dichiarato l’ex concorrente di Amici a “La Confessione” di Peter Gomez. Ora nella sua vita c’è il pilota Andrea Iannone ma la relazione con Fabio Bartolo Rizzo, vero nome del rapper, aveva appassionato gli amanti del gossip, tanto da sperare in un ritorno di fiamma. Attenzione mediatica non gradita però da Marra, come lo chiamano i suoi fan: “E’ una cosa che non rifarò mai più”, ha dichiarato nelle scorse settimane ricordando il disagio provato per aver esposto la sua vita privata ai riflettori.

“Poi non ti sganci più. C’è ancora gente che ne scrive e sono passati due anni da quando è finita la mia ultima storia. È stata una storia che ha colpito tantissimo l’immaginario italiano, quindi lo capisco ma non fa per me tutto questo tam tam mediatico o il fatto che se ne parli continuamente, diventa una storia in cui la gente dice sempre la sua, critica, rompe”, aveva spiegato a Gianluca Gazzoli nel podcast “Basement BSMT”.