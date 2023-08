“Non sente le parole della gente, è sordo, testardo maledettamente profondo, non ha età, fa male fa bene, non si nasconde, insegna, accresce, a volte è feroce oltre ogni limite, ed è il lato oscuro del suo essere irrazionale, è bello ma anche incognito, viviamolo fino in fondo questo amore, vivetelo fino in fondo, tutti, senza paura. Ti amo“. Eros Ramazzotti dedica parole piene d’amore sui social alla fidanzata Dalila Gelsomino in quello che è il primo post su Instagram in cui si mostra insieme a lei. Tra i due ci sono 25 anni di differenza, e qualcuno nei commenti mette l’accento su questo aspetto: “Ma ti piacciono troppo giovani”, e puntualmente arrivano le osservazioni di chi non rinuncia ai paragoni: “Bellissimi… Però Michelle era tutta un’altra cosa eh“. C’è poi chi, invece del romanticismo del post, viene catturato da un particolare alle spalle di Eros e Dalila: un menu sul quale c’è la voce ‘ravioli ripieni di gamberi e asparagi con salsa di vongole, polpo, pomodorini e bottarga” al costo di 290 dollari. Ecco quindi che qualcuno fa notare: “Si ma 290€ per un piatto di ravioli ripieni mi pare un po’ eccessivo…”.