Baci, sorrisi e tenerezze in una piscina al sole: Giorgia ed Emanuel Lo si mostrano uniti e innamorati sui social. Non si sa dove la cantante e l’insegnate di Amici stiano trascorrendo le vacanze, c’è chi dice in Puglia come già accaduto in passato. Quel che non sfugge invece è la complicità e la passione che ancora i due dimostrano di avere dopo 20 anni di relazione. Nelle numerose foto postate su Instagram lui la cerca con lo sguardo, le labbra dell’uno si appoggiano sul viso dell’altra. Giorgia ed Emanuel si cercano, e si trovano ancora lì, insieme, dopo 2 decenni di vita fianco a fianco.

