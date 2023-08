Pranzano, si alzano dileguandosi senza pagare il conto ma poi si vedono costretti a tornare perché hanno dimenticato lo smartphone. Succede in un locale di Scilla, in provincia di Reggio Calabria. A rendere nota la vicenda è il gestore Francesco Praticò, che sui social scrive: “Oggi scena bellissima. Un gruppo di quattro persone sui 35-40 anni si siede, consuma il pranzo e furbescamente, nella confusione, pensa bene di andarsene senza pagare. Peccato però che uno di loro dimentica il cellulare sul tavolo: sono tornati dopo 45 minuti con la coda tra le gambe scusandosi per la figura di m…».

Raggiunto dal Corriere, Praticò commenta: “Non abbiamo detto nulla, in questi casi meglio lasciar perdere. Anche perché il proprietario del telefono, che continuava a chiedere perdono a testa bassa, a quel punto non vedeva l’ora di pagare e andare via. Evidentemente hanno fatto due più due: consapevoli che tramite il dispositivo sarebbero stati identificati facilmente, hanno ritenuto fosse il caso di tornare per saldare il dovuto”. Ma a quanto ammontava il conto? 103 euro, quindi circa 25 euro a testa: “Ne valeva davvero la pena?”, si domanda il gestore, che osserva: “Evidentemente volevano solo provare l’adrenalina di infrangere la legge, ma io credo che nella vita ci voglia rispetto: è stato un gesto stupido e immaturo […]”.