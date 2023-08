Raimondo Todaro e Francesca Tocca sono di nuovo in crisi? I fan della coppia sono in allarme a causa di un post social della ballerina, che nelle scorse ore ha condiviso pagine di un libro con alcune frasi sottolineate che alimenterebbero voci di maretta tra di loro. Qualche esempio? “In amore non impariamo mai niente dall’esperienza. […] Inutile illudersi, perso l’attimo niente è più uguale. La gente torna ma le cose non ritornano com’erano. La gente torna ma non si può tornare indietro per ripartire da un momento che è ormai svanito nel tempo”. Già in passato Todaro e Tocca si erano lasciati, salvo poi tornare sui propri passi e riscoprirsi innamorati. Ora, però, le voci di una nuova crisi sono tornate a circolare con insistenza. Come se non bastasse, l’esperta di gossip Deianira Marzano ha ricevuto una segnalazione circa una presunta lite tra i due: “Ieri mi trovavo a Villassimius […] C’era Todaro con la Tocca che cenavano con amici” fa sapere un follower. “Proprio mentre andavo via ho notato che lei parlava animatamente con lui, ancora seduti nel tavolo. Mentre andavamo via […] abbiamo trovato in strada la Tocca che camminava da sola in piena carreggiata. È andata via da sola, camminando al buio in mezzo alla strada […] Scena un po’ triste”.