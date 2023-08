Ricky Tognazzi è il primo concorrente ufficiale della prossima edizione di Ballando con le stelle. L’annuncio è stato dato via social dal programma di Rai 1 con un video che mostra l’attore e regista sdraiato su un lettino con le cuffie nelle orecchie. “Ti stanno spiegando la rumba?” chiede la moglie Simona Izzo. Non a caso la didascalia della clip recita: “Ecco la sua preparazione atletica in vista della sfida che lo attende. A bordo campo Simona Izzo”. Tognazzi dal canto suo fa sapere: “Ho l’acido lattico“. E non ha ancora iniziato a ballare…

