Raimondo Todaro e Francesca Tocca sono tornati insieme. O almeno non ha dubbi il settimanale Chi, secondo cui i due vivrebbero nuovamente sotto lo stesso tetto. La coppia è stata insieme per 13 anni, coronando l’amore con la nascita della figlia Jasmine (2013) e in seguito con il matrimonio nel 2014. Nel 2020, la separazione. Tutti e due poi avrebbero voltato pagina, lei con il ballerino di Amici Alexandru Dimitru mentre lui con l’influencer Paola Leonetti.

“Fatale” sarebbe stata proprio la partecipazione di entrambi ad Amici di Maria De Filippi, l’occasione perfetta per la rinascita di un sentimento. Lei, ballerina professionista da ormai diversi anni, lui per la prima volta professore (dopo il rumoroso addio a Milly Carlucci a Ballando con le Stelle). La coppia, da sempre riservata, non ha commentato la notizia riportata dal magazine diretto da Alfonso Signorini. Arriverà un annuncio in diretta proprio dagli studi del talent di Canale 5? I fan della coppia Todaro&Tocca non aspettando altro.