Il mondo della musica rap è in lutto per la morte di Magoo, membro del duo Timbaland & Magoo. L’artista aveva 50 anni e come riferisce il New York Post non sono note le cause del decesso. Vero nome Melvin Barcliff, Magoo aveva conosciuto Timbaland nel 1989. Entrambi a quei tempi facevano parte del gruppo SBI (Surrounded By Idiots), insieme a Larry Live e all’astro nascente Pharrell Williams. Con Timbaland, uno dei produttori più famosi al mondo, Magoo aveva realizzato tre album: Welcome to Our World, Indecent Proposal e Under Construction, Part II. Proprio l’amico e collega ora lo ricorda sui social con una serie di scatti e video delle esperienze vissute insieme.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Timbo the King (@timbaland)