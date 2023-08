Non solo Paola Barale e Naomi Watts: anche Halle Berry si espone pubblicamente sul tema della menopausa per cercare di combattere gli stereotipi legati a questa fase della vita di ogni donna. In un video in collaborazione con Women’s Health l’attrice spiega: “Sono stata colpita all’improvviso dalla menopausa, e sto cercando di sfidare e di mettere alla prova tutto quello che sapevo a riguardo”. Quindi Berry elenca i luoghi comuni che accompagnano la menopausa: “La tua vita è finita, la società non ha spazio per te. Ritirati. Fai le valigie“. Una visione che l’attrice smentisce categoricamente: “Non è vero. Non è vero che devi apparire in un certo modo o sentirti in un altro. Io mi sento al meglio adesso che ho 56 anni“. E ancora: “Ho tantissimo da offrire. Sono solida nella mia femminilità e nel mio essere donna. So cosa ho da dire, anche se qualcuno potrebbe non essere d’accordo con me. Bisogna abbracciare e accettare il periodo della vita in cui si è, che sia di esplorazione, ricerca di se stesse, di curiosità”.

