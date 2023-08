A più di 24 ore dalla colata di fango, a Bardonecchia si continua a spalare. Le ruspe stanno lavorando per spostare la grande massa di detriti che si è riversata nella zona tra via Einaudi, viale della Vittoria e via Papa Giovanni XXIII. In azione anche le idrovore per asportare acqua e fango che si sono riversate in quantità nei sotterranei degli edifici più vicini al corso d’acqua. Resta complessa la situazione in alcune zone dove mancano elettricità e acqua