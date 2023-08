Continuano senza sosta le partenze di migranti dalle coste nordafricane e gli sbarchi su quelle italiane, tanto che stando agli ultimi dati diffusi dal Viminale si sono raggiunti i 100mila arrivi dall’inizio dell’anno, ben più del doppio rispetto allo stesso periodo del 2022. La situazione più critica rimane quella di Lampedusa, dove l’hotspot da giorni conta presenze intorno alle 2mila, anche se continuano i trasferimenti dalla struttura dell’isola ad altri centri di accoglienza italiani.

Solo nella giornata di lunedì, sono 109 i migranti, tunisini per la maggior parte, arrivati a Lampedusa. Alcuni hanno dichiarato di essere salpati da Monastir, altri arrivati separatamente, invece, da Chebba. Le motovedette di Capitaneria e Guardia di Finanza hanno invece agganciato, al largo, due barchini, entrambi salpati da Sfax, con a bordo rispettivamente 44 e 42 persone originarie di Benin, Sudan, Burkina Faso, Camerun, Congo, Costa d’Avorio e Mali. Ieri, in 24 ore, sull’isola c’erano stati 24 sbarchi per un totale di 912 persone, quasi tutte salpate dalla Tunisia.

Nel momento in cui si scrive, quindi, le presenze sull’isola ammontano a 1.764 i migranti, anche se 600 nordafricani sono in fase di imbarco sul traghetto di linea Galaxy che giungerà in serata a Porto Empedocle. Stessa destinazione per gli altri 200 che verranno trasferiti, alle 21 circa, con la seconda motonave che collega le isole Pelagie con Porto Empedocle. Saranno quindi complessivamente 800 gli ospiti che oggi lasceranno Lampedusa. Ieri erano stati invece 1.200 in totale, 440 dei quali sono stati spostati a Trapani.

Proprio Porto Empedocle è l’altro centro sotto pressione, dove sono 1.100 i migranti presenti nell’area di transito creata per le pre-identificazioni. Nel pomeriggio, comunque, è in programma il trasferimento di 230 persone che verranno scortate dalla polizia verso strutture d’accoglienza dell’isola. Per fronteggiare la situazione emergenziale, la Prefettura già domenica ha individuato la soluzione a brevissimo termine dell’utilizzo del Palasport. A edificio ripulito potranno essere ospitate circa 600 persone, mentre 300 potranno restare nell’area del porto dove, nei prossimi giorni, verranno collocati tre tendoni.

La nave Ocean Viking della ong Sos Mediterranee, infine, ha sbarcato altre 254 persone nel porto di Civitavecchia.