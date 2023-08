Francesco Vecchi torna sulla sfuriata che Federica Panicucci fece in un fuorionda a Mattino Cinque, quando il giornalista sforò di qualche minuto sottraendo tempo al blocco della collega. Ospite di Simona Ventura e Giovanni Terzi alla rassegna riminese “La terrazza della Dolce Vita”, il giornalista ha infatti dichiarato: “Prima mentre ascoltavo i vostri discorsi e anche l’apprezzamento del pubblico per quello che si diceva, per quel senso di alchimia che c’era, pensavo a me e alla Panicucci, quell’alchimia… no dai sto scherzando”. Immediato l’intervento della Ventura che ridendo ha commentato: “Sì diciamo che siete partiti col piede sbagliato“.

Nel corso dell’intervista Vecchi ha anche commentato le novità della prossima stagione di Mediaset a partire dall’arrivo di Bianca Berlinguer su Rete 4: “Sono molto, molto, molto curioso. Credo che sia un colpo dell’estate nel calciomercato, Mediaset che prende un nome come quello della Berlinguer… Il tipo di televisione che Bianca Berlinguer ha sempre fatto secondo me è una televisione che può tranquillamente inserirsi dentro Mediaset”. In merito a Myrta Merlino che subentra a Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 ha invece osservato: “Secondo me lei ha un compito molto difficile. Lei fino a quest’anno ha fatto un programma con molta rilevanza dal punto di vista degli ospiti, con un pubblico abbastanza piccolo numericamente, e passa a fare un programma che ha un pubblico molto grande e molto vasto”.