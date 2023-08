Rkomi esce allo scoperto: confermate le indiscrezioni sulla sua nuova relazione che si susseguivano da qualche mese. Chi ha rubat0 il cuore del cantante? La modella Havana Plevani. E proprio lei, che sta documentando le vacanze a Minorca (una delle isole Baleari, in Spagna), in un video si è mostrata con Rkomi: la coppia si è scambiata un tenero bacio sulle labbra dopo una serie di bacetti sulla guancia. I primi sospetti erano sorti a maggio quando la modella aveva postato un video in cui erano insieme e apparivano complici. Ma adesso, anche se sul profilo di Mirko Marturana (vero nome del cantante) non ci sono ancora foto insieme, ogni dubbio è stato dissipato.

Chi è Havana Plevani? A differenza di Rkomi lei non è nota al mondo dello spettacolo. Tuttavia, grazie al suo Instagram si può apprendere che è modella, hostess, content creator e anche stilista di un brand tutto suo.