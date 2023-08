“Adesso sfogatevi … l’amo è’ lanciato“, sono queste le parole di Alba Parietti scritte a corredo di alcune foto che la ritraggono in bikini a Formentera. A 62 anni la conduttrice non si nasconde e con una serie di scatti ha messo in mostra il suo corpo sfidando gli hater che da tempo l’accusano di vanità. “La vanità non è stupidità, alla mia età ha qualcosa anche di poetico perché sai che il dono prima o poi ti verrà tolto e lo vuoi conservare più a lungo possibile. È’ un peccato? Andrò all’inferno? Pazienza, lo preferisco per la compagnia al paradiso dove sicuramente il clima è migliore”, ha affermato in didascalia. E prendendo alla lettera l’esortazione della Parietti i leoni da tastiera non hanno perso tempo a mostrarsi. “La vanità si può avere fino ai 30 anni, poi dovrebbe terminare, fino a prova contraria”, ha scritto un utente. Ancora: “Bhe dai basta fare vedere il cu** e via“, “Ognuno si mostri come vuole ma lo “spiegone” no! Corredare le foto con spiegazioni per giustificare la vanità è di una pesantezza estrema!”. Infine, c’è anche chi ha attaccato il fisico: “Devi fare molti squat e poi forse , fare foto del genere” e “Ma ci fai o ci sei. Ti piace istigare la gente”. La replica della conduttrice non si è fatta attendere: “Puoi fare tutto lo squat che vuoi, non sarai mai me”, “Ma certo che mi piace istigare la gente”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alba Parietti Officialpage (@albaparietti)