L’ironia nella vita è tutto. “Se sono a cena con qualcuno che non è ironico, mi annoio tantissimo, metto il pilota automatico nella conversazione… e mi ubriaco”. Caterina Guzzanti si racconta in un’intervista al Quotidiano Nazionale e ammette: “Non ci sono personaggi che ho voglia di imitare, non ci sono personaggi che mi fanno ridere oggi. Mi sono totalmente astratta dal mondo”. Preoccupata per quel che vede intorno a sé (dalla guerra al clima impazzito), Guzzanti si rifugia su Instagram dove crea video di cucina a dir poco anomali: “Sì: per esempio, spiego come brucio le zucchine. Non ho un vero e proprio metodo: comunque di solito metto le zucchine, l’acqua, l’olio, poi rispondo al telefono o controllo una mail, e quando sento l’odorino giusto, sono bruciate e sono pronte per essere buttate!”. La comica dispensa altri consigli in tal senso: “Un trucco per bruciare al meglio le verdure è grattugiarle, farle sottili sottili così bruciano bene. Un altro è mettere poco olio, dicendo ‘poi lo aggiungo’…”.