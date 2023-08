C’è anche un’idea di Nikita Pelizon dietro la sperimentazione voluta dal Governo, che offrirà taxi gratis all’uscita delle discoteche per riportare a casa chi non supera il test anti-alcol. A rivelarlo è stata la stessa vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, che in una diretta Instagram di poche ore fa ha parlato di “una cosa incredibile” che le è accaduta alcuni giorni fa. “Sono stata contattata per partecipare a una riunione importantissima”, ha confessato l’influencer e modella. “Sono stata chiamata a partecipare ad un tavolo governativo. In riunione mi presento e inizio a dire tutte le tematiche su cui secondo me era possibile trovare possibili soluzioni sulla sicurezza stradale”. A coinvolgere l’uragano Pelizon (come si fa chiamare su Twitter) è stata l’Aicdc, l’associazione italiana content digital creators, che raggruppa gli influencer nostrani, e durante l’incontro ha avanzato questa proposta che poi è stata strutturata dai tecnici del Governo e approvata definitivamente la scorsa settimana.

“Sta di fatto che due giorni fa mi scrivono questo: è appena uscito il primo progetto di legge ideato da me e strutturato dal Governo. Questa decisione è stata la più rapida per l’estate 2023, però secondo me vanno definiti meglio alcuni dettagli per tagliare qualche spesa. Adesso ci lavoreremo con l’associazione influencer, faremo cose nuove e vedremo come andrà ma speriamo di ridurre gli incidenti per questa estate”, ha aggiunto la Pelizon prima di ringraziare il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, con un “grata della considerazione sulla mia idea”. Sono sei le discoteche coinvolte nel progetto sperimentale – attorno al quale non mancano critiche e ironie social – da La Capannina di Castiglione della Pescaia alla Baia Imperiale di Gabicce Mare: si tratta di un provvedimento fortemente voluto dal vicepremier per far tornare a casa in piena sicurezza chi ha bevuto troppo e allo stesso tempo prevenire le “stragi del sabato sera”.