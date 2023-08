Nel 2012 le era stata diagnostica la malattia di Lyme che le aveva cambiato la vita. Ma adesso Bella Hadid, sorella di Gigi Hadid, ha raggiunto la luce in fondo al tunnel: dopo ben 15 anni di sofferenze ha finito il ciclo di cure e finalmente è guarita. A rendere noto il proprio traguardo la stessa modella statunitense con un lungo post su Instagram: “La piccola me che ha sofferto sarebbe così orgogliosa della me cresciuta per non aver rinunciato a me stessa”. “Sono grata alla mia mamma… per essermi stata vicina, per non avermi mai abbandonata, per avermi protetta, sostenuta, ma soprattutto per aver creduto in tutto questo”, ha scritto. “Vivere in questo stato, peggiorando con il tempo (…) mi ha fatto soffrire in modi che non riesco a spiegare”. Poi rassicurando i fan ha sottolineato: “Sto bene e non dovete preoccuparvi e non cambierei nulla per nulla al mondo. Se dovessi passare di nuovo attraverso tutto questo, per arrivare qui, in questo preciso momento in cui mi trovo, con tutti voi, finalmente in salute, rifarei tutto. Mi ha reso ciò che sono oggi“. Infine ha ringraziato: “Ringrazio per la pazienza le incredibili aziende per cui lavoro, i miei sostenitori e le persone che hanno continuato a controllarmi. (…) Grazie alla mia geniale dottoressa e al suo INCREDIBILE team di infermiere. Vi amo così tanto!!!”.

“Non vedo l’ora che tu possa tornare. Bella ha appena concluso un lungo e intenso ciclo di trattamenti per la malattia di Lyme. Sono così orgogliosa di lei ed emozionata per il suo ritorno. Quando si sentirà pronta”, aveva scritto nei giorni scorsi Gigi.

