Dopo la separazione da Francesco Totti Ilary Blasi aveva riempito le pagine della cronaca rosa con l’imprenditore tedesco Bastian Muller. Ma adesso un dettaglio ha allarmato i fan della coppia. Quale? Lui, dopo le vacanze in Brasile, non è più apparso in nessuna foto della showgirl. Che la love story sia al capolinea? Per molti è così ma altri hanno avanzato l’ipotesi che la Blasi abbia smesso di pubblicare gli scatti con Muller per rispetto della sua privacy. L’imprenditore, infatti, non ha mai apprezzato i riflettori dei social. Nei giorni scorsi la conduttrice si è mostrata in Sardegna (da sola) in compagnia delle sue amiche, tra cui anche Michelle Hunziker. Per capire se si tratti solo di una pausa social o ci sia sotto altro si dovrà aspettare l’intervento dei diretti interessati.