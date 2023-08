Angelo Duro manda su tutte le furie Cateno De Luca, sindaco di Taormina. In città per il suo spettacolo Sono cambiato, il comico imbratta i manifesti che pubblicizzano l’evento con simboli fallici. Alla vista di tutto ciò De Luca si sfoga in un lungo video postato sui social in cui non fa sconti all’artista: “Questo troglodita chi è? Io non so che fa di professione, di certo questa ironia non mi è piaciuta affatto, quantomeno non la fai nella mia città. Ora ti cercherà la polizia municipale e verrò pure io più tardi a Taormina a cercarti, ti piglio a calci in c**o se ti incrocio hai capito?”. Il primo cittadino prosegue: “La denuncia per attentato al decoro urbano non te la toglie nessuno. Andrò anche dai carabinieri perché l’ironia mi piace ma qua siamo completamente lontani.[…] Non puoi imbrattare la mia città”. E a corredo della clip De Luca osserva: “E questo dovrebbe utilizzare il Teatro Antico di Taormina per un suo spettacolo? Intanto ora procediamo ad identificarlo e multarlo!”.