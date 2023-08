Quando si tratta di Chiara Ferragni tutto fa notizia e diventa potenzialmente fonte di polemica. Anche un semplice tuffo. L’influencer si sta godendo le vacanze a Ibiza con la famiglia, e in rete diversi utenti sollevano dubbi circa una foto che la vede tuffarsi in mare. Secondo parte del web si tratterebbe di un fotomontaggio: gambe perfettamente tese, capelli del tutto in ordine, le mani sotto la superficie dell’acqua senza creare schizzi. “Sì, certo, un tuffo dove i capelli stanno verso le spalle invece che verso il mare e dove entra in acqua senza neanche uno spruzzo”, commenta qualcuno. “Con il fotomontaggio il tuffo si fa senza spostare l’acqua”, è l’osservazione di qualcun altro. La stessa Ferragni si inserisce nella discussione e pubblica su TikTok un video “backstage” del tuffo incriminato: un modo per confermare l’autenticità dello scatto o un modo velato per non negare che forse un trucco dietro quella foto potrebbe esserci davvero?