La tv di oggi è ancora maschilista. Lo dice Loretta Goggi, che intervistata da Repubblica spiega: “Ora le donne si sono prese la scena: ma una volta era tutto: ‘Corrado con’, ‘Pippo Baudo con’. Eravamo di contorno. Io le mie soddisfazioni me se le sono prese, la prima donna a condurre il Festival di Sanremo, a fare il quiz. Nessuno credeva in me e sono arrivata seconda a Sanremo con Maledetta primavera, che è un successo”. E ancora, riflettendo sull’universo femminile: “Le donne non possono avere le rughe, in Italia a un certo punto diventano invisibili […] Gli uomini, invece, fanno come gli pare. Guardi Vasco Rossi, Ligabue, settantenni e ragazzacci rockstar. Da noi chi? Forse solo solo Loredana (Bertè) osa”.

Nel corso dell’intervista c’è spazio anche per un commento su Giorgia Meloni: “Lasciamola lavorare. Fa politica da sempre. Però sui diritti non si torna indietro. Le famiglie hanno il diritto di essere libere, non puoi dire alle persone come vivere, chi amare, come crescere i figli. Abbiamo fatto tante battaglie, tanti passi avanti: la libertà è sacra“.