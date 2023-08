Jovanotti fa rientro in Italia. Il cantante, che si trovava a Santo Domingo in seguito all‘incidente in bicicletta che gli ha causato una frattura scomposta della clavicola e del femore in tre punti, ha ricevuto l’ok del chirurgo per fare ritorno in patria. Dopo l’operazione, infatti, aveva spiegato di non poter tornare subito perché avrebbe rischiato una trombosi.

L’artista è atterrato in mattinata a Forlì intorno alle 10.30 – in arrivo da Madrid a bordo di un Falcon 2000 – e, come fa sapere l’Ansa, è giunto al ‘Ridolfi’ dove, raccontano dallo scalo romagnolo, si è prestato alla foto di rito con gli operatori della struttura. Completata a Santo Domingo la prima fase della riabilitazione post-chirurgica, Jovanotti ha scelto l’aeroporto forlivese per fare rientro in Italia. Ad attenderlo un mezzo privato con il quale ha proseguito il viaggio verso casa.