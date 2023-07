Brigitte Bardot colta da un malore a causa del caldo record portato dall’anticiclone africano Caronte che non molla la sua presa sull’Europa. La notizia è stata resa nota dai media francesi e confermata dal marito Bernard d’Ormale. Cosa è successo? Intorno alle 9 di mattina del 19 luglio, l’attrice 88enne si è sentita male nella sua casa a Saint Tropez. “Ha avuto difficoltà a respirare“, ha spiegato il marito e poi ha precisato che, nonostante Bardot fosse più debole del solito, “non ha mai perso conoscenza”. Immediato è stato l’intervento dei soccorritori. Tenuta sotto osservazione con somministrazione di ossigeno, adesso Brigitte sta riposando nella sua abitazione. “Come tutte le persone di una certa età, non sopporta più il caldo. Succede a 88 anni, non deve fare sforzi inutili”, ha sottolineato d’Ormale. L’attrice si è ritirata dalla scena pubblica da diversi anni e, a parte qualche intervento tramite i social a difesa dei suoi adorati animali, non ‘presenzia’ eventi e dibattiti pubblici. Gli animali, dicevamo, il suo grande amore: sono in tanti nella sua casa a La Garrigue dove si è trasferita per trovare pace.