Una modella transgender ha vinto l’edizione 2023 di Miss Olanda, ma questo in Italia – per il momento – non succederà. Patrizia Mirigliani, patron del concorso di bellezza, spiega ai microfoni di Non stop news su RTL 102.5: “Nel mio regolamento, al momento, non ho ancora aperto alle transgender, poiché ritengo che debbano essere nate donne. Quindi, finché andrà avanti il mio regolamento sarà così. E per ora non ritengo di cambiarlo”. Commentando quanto avvenuto di recente in Olanda Mirigliani prosegue: “[…] Le cose devono andare per gradi, l’Italia è un paese delicato e particolare. Inoltre, al momento, solo due transgender hanno richiesto di partecipare a Miss Italia. Pertanto, il mio regolamento attuale non lo consente. La tradizione di un concorso che esiste da 84 anni ha una sua importanza, ma non ho nulla in contrario riguardo a chi decide di ammettere transgender a concorsi di bellezza, a patto che non sia strumentale”.