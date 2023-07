“Cose strane successe quel giorno?”. È questa una delle domande poste dai fan a Virginia Mihajlovic che a distanza di poco più di un mese – le nozze si sono celebrate il 17 giugno in Puglia – è tornata a parlare del suo matrimonio con il calciatore Alessandro Vogliacco. Cosa hanno voluto sapere i follower di Virginia? Tutto il possibile sui regali ricevuti. “Persone che, nonostante siano venute, non hanno fatto il regalo vale?”, ha chiesto Virginia alla richiesta di raccontare qualcosa di strano. Poi, indispettita, ha precisato: “È educazione e rispetto. Non mi presenterei mai neanche a una cena di compleanno senza un pensierino“. Risposta, la sua, che però non è piaciuta ad una follower che le ha fatto notare come magari dietro al mancato regalo potessero esserci delle motivazioni economiche. “Io sono una persona educata e ci tenevo a ringraziare uno ad uno ogni singolo invitato – ha controbattuto l’influencer – Ho dovuto quindi per forza controllare chi me l’avesse fatto”. E ha concluso: “Ripeto non di certo per il regalo in sé, ma per il gesto, chi non ha le possibilità avrebbe potuto benissimo fare una cornice, un quadro… Una qualsiasi cosa. Non mi sono sposata per i regali. Ma qui si parla di EDUCAZIONE. Cosa che, molti, non sanno cosa è”.