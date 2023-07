Il tanto chiacchierato bacio di Federico Rossi ad una ragazza del pubblico durante il Tim Summer Hits a Rimini, continua a riempire le pagine della cronaca rosa. Immediata è stata la ricerca di informazioni sulla ragazza e la nascita di teorie che potesse essere un’attrice posizionata lì per aumentare l’attenzione mediatica o la nuova fiamma del cantante.

Ipotesi che però sono state smentite all’istante dalle parole di Federico che a Fanpage.it ha voluto raccontare la ‘verità’. “Si è creato un bel polverone, ma non mi aspettavo che potesse scatenarlo una cosa così. I nostri occhi si erano già incrociati. In quel momento mi sono sentito di fare quella cosa e l’ho fatta, senza voler mancare di rispetto a nessuno, ovviamente, anche perché non sono una persona che fa cose estreme”.

La reazione della ragazza? “Dopo il concerto mi è venuta a salutare, era serena, credo che sia stato un bel momento”. Poi alla domanda se la conoscenza sta proseguendo, parole che lasciano intendere qualcosa di più: “Posso dirti che ci sono buone vibrazioni“. Che sia l’inizio di una nuova love story?