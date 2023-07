“Tutti gli influencer e TikToker che, negli ultimi due mesi, hanno fatto comparire la Costiera Amalfitana tra i ‘consigliati per me’ meriterebbero di passare del tempo in galera. Non fraintendetemi, la adoro, ma essere qui è letteralmente lavoro manuale, non vacanza”: sono le parole di Lexi Jordan, una turista americana, che in un breve video su TikTok ha criticato il tratto di costa campano amato dai viaggiatori di tutto il mondo, ma per lei troppo “impegnativo“.

“Bisogna prendere un volo per Napoli, – ha continuato Jordan – poi un treno per Sorrento e poi, con tutte le tue valigie, sotto il sole, un traghetto per arrivare qui. Non ci sono strade e macchine, qui bisogna soltanto camminare”. Decisamente eccessivi gli sforzi richiesti, per non parlare del fatto, aggiunge l’americana, che “la corrente è andata via perché la Costiera Amalfitana non ha le infrastrutture per far fronte a questo turismo”. Per le prossime vacanze suggeriamo quindi a Lexi nuove mete.