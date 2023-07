Ancora protagonista delle pagine rosa la tanto chiacchierata discussione tra Daniele Dal Moro, Oriana Marzoli, Micol e Giaele in Sardegna . A tornare sull’argomento è di nuovo Deianira Marzano che nelle scorse ore ha pubblicato nelle stories un messaggio di Soleil Sorge per zittire gli hater che l’hanno presa di mira accusandola di aver diffusa una fake news sulla lite. “Grazie per aver fatto un po’ di chiarezza – esordisce l’influencer nella chat resa pubblica -. In realtà io non c’entro assolutamente nulla se non essere capitata lì davanti a Jersey Shore Porto Cervo”.

Quindi in racconto dei fatti: “Di base Oriana è venuta dove eravamo e stava creando problemi con Chadia (Rodriguez, ndr) e altri amici senza motivo, al che ci siamo allontanati tutti”. Ed ecco fare il suo ingresso Daniele: “Poco dopo ho visto Daniele e gli ho chiesto come stesse vista la situazione, è arrivata anche lì urlando cose e aggredendolo in stile Jerry Springer show e io sono scappata da quel circo“. “Lì c’è stata un’azzuffata e poi sono state cacciate dal locale. Non sapevo se ridere o piangere per la scena ma vorrei solo restarne fuori perché non ho nulla a che fare con loro, né con il loro drama sinceramente”, ha concluso avvalorando le indiscrezioni rese pubbliche precedentemente da Deianira.