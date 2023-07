Infaticabile Gerry Scotti, centrale nei palinsesti Mediaset dei prossimi mesi. Dal ritorno in giuria a “Tu si que vales” a quello dietro al bancone di “Striscia la notizia“, così come faranno ritorno nella domenica di Canale 5 “Lo Show dei Record” e una nuova versione di “Io Canto Generation“. “Forse il programma che richiede più lavoro è ‘La ruota della fortuna’, che tornerà sotto Natale. Sarà un regalo per tutti, anche per me e per i miei 40 anni di carriera come per i 100 anni di Mike Bongiorno. Ma non amo le commemorazioni, sarà un programma studiato per i tempi, non so nemmeno se ci sarà una valletta”, ha spiegato al settimanale Chi.

Da fine agosto tornerà in onda “Caduta Libera“, il game show è alle prese con ascolti traballanti. Complice anche una programmazione non particolarmente riuscita, dopo le repliche di “Avanti un altro“, i concorrenti sono tornati nella botola su Canale 5 con puntate inedite ma solo poche settimane, con la successiva riproposizione di puntate in replica. Una scelta che ha penalizzato il preserale condotto Scotti, con l’exploit di “Reazione a Catena” con Marco Liorni, almeno dieci punti di share sopra il competitor tutte le sere.

Il conduttore non ha nascosto la sua contrarietà sulla gestione dei vertici Mediaset: “Per Caduta libera si lavora tutto l’anno, è una macchina accesa, rodata, ci sono già concorrenti e domande pronti. Non sono d’accordo con questa programmazione che crea confusione. Quando faremo le nuove puntate, capiremo il futuro. È una macchina costosa, ma efficiente che andrebbe utilizzata. Vedremo in base ai risultati”, ha dichiarato nel corso dell’intervista rilasciata al settimanale edito da Mondadori.

Prima del suo ritorno in video, con i numerosi impegni stagionali, Scotti in versione “anti-nudista” si riposa a Formentera. Nella cala di Mitjorn fa il bagno completamente vestito, circondato da bagnanti senza costume. Al suo fianco in questi giorni di vacanza, la sua compagna da vent’anni Gabriella Perino e alcuni amici. “Passeggiando in acque basse con la sua rigorosa tenuta incappa in qualche bagnante in versione nature, ma non sembra destargli il minimo imbarazzo”, spiega il settimanale Oggi rilanciando le immagini.