“Scusate la mia assenza ma sabato ho fatto una brutta caduta dalla scala del mio guardaroba… Maledetto cambio armadi… Tutto ok, poteva andare molto peggio. Ci vediamo domani a Firenze”, così Federica Pellegrini qualche giorno fa a proposito dell’incidente incidente domestico di cui è stata vittima E oggi la Divina ha spiegato meglio l’accaduto in un post Instagram: “Ultima settimana tra teste rotte e soccorsi a sorpresa“. La campionessa ha specificato poi nelle stories: “La piccola emorragia oculare si è riassorbita. Continuo ad essere un po’ robotica ma tutto molto meglio” . E Pellegrini, a corredo delle parole che spiegano gli ultimi giorni di ‘recupero post caduta’ ha messo alcune foto sue e di “amici e cani super dotati…“. Ebbene proprio il cane “superdotato” ha fatto scatenare i follower: “Buona guarigione e… il tuo cane è single?”, “Il cane superdotato non si può vedere”, “Fate qualcosa per quel cane”, “Iscrivete quel cane alla Siffredi accademy, Rocco ne andrà sicuramente fiero”, “Ultima foto da censura”… Insomma, un modo per sorridere la campionessa che sta recuperando dopo la caduta.

