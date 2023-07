Ah, l’amore per i nipoti e le risate che fanno fare. Michelle Hunziker si è divertita a mostrare alcuni ‘scherzetti’ che il piccolo Cesare – primogenito della figlia Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza – fa, involontariamente. Per la showgirl fare la nonna, al momento, è un impiego quasi a tempo pieno e lo dimostra ogni volta che il nipotino è nei paraggi. Dall’allattamento con il biberon al cambio del pannolino Michelle è inarrestabile, ma in queste ultime ore un video pubblicato su Instagram ha letteralmente elettrizzato i follower. Cosa ha fatto? Con una gag la conduttrice ha mostrato, come lei stessa scrive nella didascalia, “il destino di genitori e nonni di maschietti“. La clip si divide in tre momenti. Nel primo si vede Michelle in camicetta grigia, con in mano il pannolino appena tolto, che sorridente parla al piccolo: “Eh ciao amore mio! E sì dobbiamo cambiarci adesso, abbiamo fatto un sacco di pipì… Ma quanta pipì questo bebè, ma è un bebè piscione…”. A questo punto, Cesare ‘apre l’idrante’ e ‘attacca’ la nonna con un getto di pipì (ovviamente finta, stiamo parlando sempre di un video ironico che rappresenta una situazione tipo). Il secondo ciak, invece, mostra il primo metodo ‘anti-pipì’: indossare un’impermeabile. Ma ahimè neanche questo funziona. Così determinata ad avere la meglio, Hunziker torna in scena con l’impermeabile e una maschera subacquea per proteggere gli occhi: “Basta organizzarsi, non c’è problema”, ha affermato ridendo. Poteva essere l’outfit perfetto se non fosse stato per un piccolo intoppo. Quale? Cesare, non riconoscendo la nonna è scoppiato in un pianto disperato. Quindi, tolta la maschera per tranquillizzarlo, lui cosa ha fatto? Come si può immaginare, la fontanella della vittoria.

Diversi i commenti degli utenti: “Sembra di rivederti nelle puntate di Love Bugs”, “Lo dicono che diventare nonni fa tornare bambini!!!”. E tra questi anche un messaggio da parte della stessa Aurora a difesa del figlio: “Cesare nega tutto!“.

