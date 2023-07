Certo che essere amici di una principessa non dev’essere facilissimo. Lo sa bene Roger Federer, l’ex tennista svizzero pluripremiato, protagonista di una clamorosa gaffe con Kate Middleton. “Clamorosa”, per quanto può essere clamoroso fare il gesto sbagliato nel momento sbagliato. Ma il contesto, si sa, può fare la differenza. Procediamo con ordine. Tra la principessa del Galles, 41 anni, e Roger Federer, 42 anni, c’è una grande amicizia, di lunga data. Ma per i reali, in pubblico, c’è un protocollo da rispettare. Di cosa stiamo parlando? Di un fatto avvenuto solo qualche giorno fa e riportato, tra gli altri, dal Daily Mail. Nel secondo giorno di match di tennis Kate Middleton appare all’All England Lawn Tennis and Croquet Club, con un outfit bianco e verde menta che colpisce tutti. La principessa è lì in veste di patron del club, pronta ad assistere al match tra la kazaka Elena Rybakina e l’americana Shelby Rogers. Per Middleton grandi applausi e lo stesso per il campione che, però, una volta arrivato, si avvicina a lei cercando di poggiare il braccio sulla schiena e di darle un bacio sulla guancia. Apriti cielo. Ma sei matto Roger? Non si può. Non in pubblico. Il protocollo, infatti, prescrive che ci si possa toccare solo ed esclusivamente nel caso in cui siano loro (i reali) a compiere il primo passo.

Tra l’altro c’è un precedente, che però risale al 2017, ovvero quando, come riportato dal Sun, l’allora duchessa di Cambridge e il tennista furono i protagonisti di una scenetta analoga. Dopo il trionfo a Wimbledon, Federer aveva incontrato la coppia reale: per lui ben tre baci da Kate e una stretta di mano da parte di William. Questa volta, invece, è andata diversamente, niente baci e abbracci. Insomma, amici sì, ma fino a un certo punto. Il video del ‘fattaccio’, ripubblicato su TikTok da Yahoo, ha scatenato i commenti, che sembrano essere tutti comprensivi con Roger. “A Wimbledon Federer è un reale”, “Federer il reale in persona e sicuramente lo è più di altri attuali reali”. E ancora: “Kate è solo un principessa, lui è il re ahahaha“, “Sono amici da anni e lui conosce il protocollo in pubblico, se lo sarà dimenticato accidentalmente”. Tanto rumore per nulla?