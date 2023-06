Sabato 24 giugno Samantha De Grenet è stata vittima di uno spiacevole episodio. Cosa è successo? Le hanno rubato in casa. Intorno alle ore 20, come riportato da Messaggero, i ladri ‘acrobati’, dopo essersi arrampicati per diversi metri sulla canna fumaria di un ristorante, sono riusciti ad intrufolarsi nell’abitazione romana della conduttrice e del marito Luca Barbato. Il bottino? Stando alle informazioni in possesso della polizia, che indaga sul furto, sarebbero spariti preziosi per migliaia di euro.

Razzia, però, che è stata interrotta dal rientro a casa della De Grenet. “Non si aspettavano che tornassi, forse pensavano che dovessi passare il fine settimana fuori città. Ma quando ti entrano in casa è una violenza vera e proprio. Entrano nel tuo rifugio. Ma poi penso che poteva andare anche peggio, che a casa poteva esserci mio figlio e capitare qualcosa di brutto”, ha raccontato al giornale.

La scientifica è subito intervenuta per cercare indizi che possano aiutare ad individuare i malviventi, ma purtroppo, nessuna impronta digitale è stata rilevata. Così, affranta per l’ennesimo furto (ne ha già vissuti 3, uno a Roma e due a Milano), la conduttrice ha lanciato un appello direttamente ai ladri: “Sono pronta a pagare un riscatto, mi sono stati portati via oggetti che hanno un valore affettivo enorme“.