Annalisa Minetti ha perso del tutto la vista. La cantante ed ex Miss Italia, tempo fa aveva ammesso di riuscire a vedere ancora delle ombre, ora invece, come spiega a La Verità, “nero totale”. Nella conversazione con Giulia Cazzaniga ha raccontato: “Un po’ rosico, che non posso più vedermi. Sono come mi sento: oggi in tuta, e quando vado in tv vestita da gnocca. Ora non (vedo, ndr) più, nero totale. L’oculista mi ha detto poco tempo fa che anche anatomicamente sto peggiorando, ma neanche me ne accorgo a questo punto. (…) Mio padre mi ha sempre detto: sarai tu la luce. Faccio quel che posso”.

E infatti, lei non si è mai arresa e convive con la sua condizione al meglio. Tant’è che è medaglia d’argento ai campionati italiani paraolimpici di triathlon, di fatto per lei lo sport è una grande passione: “Inclusione è però uno stile di vita, una cultura, non basta parlarne soltanto. Penso che l’attività motoria sia uno strumento molto efficace per insegnarla ai giovanissimi“, spiega facendo riferimento alle sue lotte a tutela dei diritti di tutti. Conclude: “Mi pare invece che stiamo dividendo il mondo per categorie, e non per persone, che hanno ciascuna un valore. Omosessuali, persone con ritardo cognitivo, non vedenti… Si divide, non si unisce”.