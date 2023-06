L’ultima tappa nel Regno Unito di Farewell Yellow Brick Road Tour è stato il Festival di Glastonbury, il 24 giugno. Per il Elton John questa è stata la prima volta e purtroppo, anche l’ultima. Infatti, Elton ha fatto sapere che dopo la fine del suo tour, l’8 Luglio a Stoccolma (Danimarca), si ritirerà dal mondo della musica per dedicare più tempo alla famiglia e ai figli. Ma sarà veramente un addio? Stando a ciò che il marito David Furnish ha affermato a Sky News, non sembrerebbe una vera e propria fine. “Non credo che starà seduto sul divano con un telecomando“, ha detto David.

Per poi aggiungere: “Tornerà in studio a ottobre e inizierà il suo prossimo album. Il che sarà fantastico. Non ha fatto un album in studio da molto tempo”. Che sia vero o meno che il cantante non si esibirà più dal vivo, non si sa con certezza, tuttavia, quello che è certo è che il concerto a Glastonbury è stato “qualcosa di diverso”, come rivela lo stesso artista che poi aggiunge: “Non potrebbe essere un finale più perfetto”. Di fatto, sul palco è stato accompagnato da diversi artisti speciali: “Una line-up costellata di stelle”, precisa il marito di sir Elton. Tra questi Lady Gaga, Harry Styles, la star di Rocketman Taron Egerton, Britney Spears, Ed Sheeran e Dua Lipa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da BBC (@bbc)

G