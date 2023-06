“Vacanza, si fa per dire”: lo sfogo affidato a Instagram da Rosa Perrotta, ex tronista di Uomini e Donne, e adesso popolare influencer, ha fatto sorridere molti fan, soprattutto le numerose mamme della community, che si sono perfettamente rispecchiate nelle parole della modella. La Perrotta è infatti mamma di due bimbi, rispettivamente di 4 e 2 anni, avuti con il suo compagno Pietro Tartaglione, “scelto” proprio durante il dating show di Maria De Filippi che l’ha resa popolare: sul suo profilo Instagram condivide molti momenti con la sua famiglia, tra cui non è mancato l’ultimo weekend trascorso al Lago di Garda.

Un momento però non proprio all’insegna del relax, visto che Rosa ha raccontato ai fan la sua routine quotidiana, spiegando come da genitori le vacanze siano molto più “impegnative”: “Ci svegliamo, preparo i bambini, andiamo a fare colazione. Poi torniamo e ci prepariamo per il mare, gli preparo la merenda, il costumino, i pannolini, le ciabatte. Quando mi sono assicurata che è tutto pronto, Pietro mi guarda e mi chiede: ‘Tu ancora non sei pronta?’, racconta sorridendo l’influencer, iniziando a criticare ironicamente tutti i fidanzati e i mariti che invece si godono il riposo, mentre le mamme si sobbarcano – quasi sempre – il peso di tutto. “Cari fidanzati, amici, mariti e parenti, ma se noi non siamo mai pronte e ci riduciamo all’ultimo è perché è pronto tutto il resto. Troppe cose insieme, io ancora non le so fare!”, ha continuato la modella campana ridendo. Che ha concluso mostrando alle fan la sua mania dell’igiene: “Ditemi che lo fate anche voi”, ha dichiarato mentre mostra lo spray igienizzante con cui gira “armata”, pronta a spruzzarlo “ovunque ci possano mettere le mani i bambini“.