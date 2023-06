A soli 23 anni ha già acquistato casa, e lo ha fatto grazie alla sua parsimonia: la giovane risparmiatrice è Jennifer Ramsey, personal trainer e barista americana, originaria di Cincinnati. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, la ragazza sarebbe riuscita a raggiungere il suo traguardo (che per moltissimi giovani della sua età è praticamente inaccessibile) grazie a “Disciplina, rinunce e un’ottima idea“, come lei stessa ha raccontato.

Jennifer ha infatti iniziato a mettere da parte i risparmi dal suo primo giorno di lavoro, con l’obiettivo finale di acquistare un’abitazione tutta sua e smettere di pagare l’affitto, che è “sostanzialmente pagare il mutuo di un altro”, ha dichiarato la ragazza. Un aiuto importante le è arrivato da sua madre: “Mia mamma mi ha aiutato, ma ho dovuto rinunciare a diverse cose, come ai viaggi con gli amici. Quando mi chiedevano di partire, rispondevo sempre ‘no'”, ha proseguito la 23enne

Dopo la ricerca della casa durata tre mesi, alla fine Jennifer ha trovato quella “giusta”: l’ha pagata 189mila dollari, con un mutuo di 30 anni a tasso bloccato. “L’ottima idea” che le permetterà di pagare il mutuo è stata mettere in affitto l’abitazione e tornare a a vivere con sua madre, proprio per pagare le rate (mettendo da parte così 400 dollari al mese, ovvero circa 350 euro). “Ho due genitori che lavorano sodo, lavorano entrambi dalle nove alle cinque… Ma mia madre è una mamma single, lo è stata per tutta la mia vita”, ha spiegato la ragazza, che ha dichiarato che sua madre rappresenta il suo modello più grande. Neanche a dirlo, la sua storia non le ha risparmiato le critiche: in molti, infatti, si sono chiesti cosa abbia comprato a fare la casa se poi continua a vivere con i genitori, mentre altri utenti hanno fatto notare che “è troppo facile così”.