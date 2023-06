Anche se le apparizioni pubbliche, a parte qualche scatto pubblicato su Instagram, sono ridotte all’osso, la relazione tra Gerard Piqué e Clara Chia Martí prosegue a gonfie vele, tant’è che, nei giorni scorsi, si vociferava già di un’imminente matrimonio. Generalmente molto riservati, il 24 giugno hanno fatto un’eccezione.

Con un elegante completo blu scuro lui e in un abito dorato con scollo a V firmato Victoria Beckham lei, si sono mostrati in occasione del matrimonio del fratello minore Marc Piqué, convolato a nozze con la storica compagna Maria Valls. La coppia, come testimoniano i numerosi scatti che hanno invaso Twitter, si è presentata in splendida forma presso la chiesa di Sant Vicenç de Montalt a Barcellona per poi seguire il resto degli invitati alla grande masseria di proprietà dei genitori della sposa a Llavaneres (nord di Barcellona), per una grande festa privata.

Assenti, come hanno fatto notare gli utenti più attenti, i figli di Gerard, Milan e Sasha. Infatti, come testimonia la stampa spagnola, l’ex calciatore si era recato a Miami per cercare di convincere Shakira a lasciarli tornare per qualche giorno a Barcellona per partecipare al matrimonio dello zio. Trattativa che, tuttavia, non è andata a buon fine: la popstar ha rifiutato con un categorico no.